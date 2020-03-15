20 إطلالة مختلفة لـ رضوى الشربيني

رضوى الشربيني تعد من المذيعات اللاتى يخطفن الأنظار دائما بإطلالتهن المختلفة والغريبة ولكنها مواكبة لأحدث صيحات الموضة، فهى تحرص على ارتداء الملابس غير التقليدية و التى تمنحها طلة مختلفة.

تعتمد رضوى الشربيني فى الكثير من الأحيان على الإطلالات الحيوية ذات الألوان المبهجة كالأصفر والأحمر والأخضر، كما تحرص على إستخدام مساحيق التجميل الهادئة التى تكشف عن جمال بشرتها و ملامحها.

ومن حين لآخر تظهر المذيعة رضوى الشربيني بلوك جديد و مختلف و غير تقليدى، وذلك من خلال قصات الشعر أو صيحات المكياج أو اعتمادها على الملابس الملفتة والغريبة فى بعض الأحيان.

كما تقوم رضوى الشربيني بتنسيق قطع الإكسسوارات التى تزيد من جمال إطلالتها و أناقتها، وهو ما يمنحها مظهرا جذابا.

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