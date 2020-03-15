15 صورة لـ آية سماحة خطيبة شقيق ناهد السباعى بعد إعلان ارتباطهما

القاهرة - لايف ستايل أعلن الممثل محمد السباعي، حفيد الفنان فريد شوقي، وشقيق الفنانة ناهد السباعي، عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، ارتباطه بالفنانة الشابة آية سماحة. واعتادت الفنانة آية سماحة على مشاركة متابعيها عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي أبرز الإطلالات التي تظهر بها في مختلف المناسبات. كما كشفت صور آية سماحة عن أناقتها واعتمادها على الإطلالات التي تبرز جمالها وتناسق قوامها. وتحرص آية سماحة على التنوع بين التصميمات والإطلالات المختلفة والمتنوعة ولا تسير على وتيرة واحدة في عالم الموضة والأزياء، كما تسيطر الجرأة على أغلب إطلالاتها. Advertisements قد يهمك أيضا: ناهد السباعي تثير الجدل برسالة غريبة ثم تحذفها ناهد السباعي تستعرض أناقتها فى أسوان بملابس جريئة

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