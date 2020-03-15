منة فضالي تتحدى سوء الطقس بملابس صيفية

القاهرة - لايف ستايل حرصت الفنانة منة فضالي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، صورا جديدة لها. ظهرت منة فضالي فى الصور بإطلالة صيفية، حيث ارتدت بنطلون جينز ونسقت معه تى شيرت أسود لا يحمل أى نقوشات مما منحها إطلالة بسيطة غير مبالغ بها. واكملت إطلالتها ببعض الإكسسوارات العصرية، فيما ارتدت نظارة شمس متناسقة مع وجهها. ومن الناحية الجمالية، اعتمدت منة فضالي على خصلات شعرها القصير المنسدلة، فيما وضعت بعض لمسات المكياج البسيطة التى زادت من جمالها. Advertisements قد يهمك أيضا: منة فضالي بإطلالة صيفية في أحدث جلسة تصوير تكريم منة فضالي في مهرجان "أخر موضة" 1 آذار

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