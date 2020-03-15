منة عرفة تثير الجدل مرة أخرى مع علي غزلان

أثارت أحدث صور اليوتيوبر علي غزلان مع الفنانة منة عرفة، التي نشرها الأول عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، حالة كبيرة من الجدل، الأول بسبب ظهورهما داخل ديكور على شكل قلب مزين بالورود، والثاني بسبب تعليق الثنائي على الصور، مستخدمان رمز القلب في الإشارة لبعضهما.

الصورة جعلت الفنانة بدرية طلبة، تدخل وتعلق قائلة: "مبروك"، بينما كتبت آيسل خالد (ملكة جمال مصر 2018)، تعليقًا على الصورة: "الحب في زمن الكرونا"، في إشارة منها إلى فيروس كورونا المستجد، الذي تعاني منه شعوب العالم في الوقت الحالي، بينما يستمتع علي غزلان ومنة عرفة بأوقاتهما الرومانسية.

صورة منة عرفة وعلي غزلان الأخيرة، وتعليقات المشاهير عليها، دفعت باقي المتابعين للتساؤل حول رسمية خطبتهما وحقيقة إتمام حفل الخطبة بشكل سري، لا سيما وأن "غزلان" أثار الحيرة مؤخرًا، بتصريحه أن علاقته مع "منة" لا زالت في إطار الصداقة خلال الوقت الحالي.

وكان اليوتيوبر على غزلان، كشف عن طبيعة العلاقة التى تربطه بـ منة عرفة، مؤكدا أن حتى هذه اللحظة هم أصدقاء، وهو الأمر الذى اعتبره البعض مفاجأة من العيار الثقيل، خاصة أنه كان صرح من قبل عن وجود ارتباط رسمى خلال فترة قصيرة.

وجاء رد على غزلان غامضا للغاية، وذلك أثناء لقائه فى برنامج تليفزيونى قائلا: "علاقتي بالفنانة منة عرفة فى الوقت الحالى تعتمد على العمل، ولكن يمكن أن تتطور فى الفترة المقبلة ويصبح هناك إعلان رسمى عن الارتباط، ولكن حتى هذه اللحظة هى صديقة مقربة".

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وأضاف على غزلان قائلا: "تربطنى أيضا علاقة عمل بعدد من النجوم منهم حمادة هلال والمقرر أن يتم إعلان جميع التفاصيل فى الفترة المقبلة".

يذكر أن ظهور منة عرفة وعلى غزلان معا فى أكثر من حدث أثار العديد من التساؤلات حول مدى علاقتهما وكان على غزلان قد أعلن فى تصريح له أن هناك ارتباطا رسميا يتم الإعلان عنه فى الفترة المقبلة ولكن منة عرفة التزمت الصمت فى هذا الأمر ولم تتحدث عن علاقتهما.

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