شكرا لقرائتكم خبر عن مؤلفا مسلسل "بـ100 وش" لـ نيللى كريم يعكفان على كتابة الحلقات الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعكف مؤلفا مسلسل "بـ100 وش" أحمد وائل وعمرو الدالى للنجمة نيللى كريم، على كتابة الحلقات النصفية الأخيرة، المقرر عرضه فى رمضان المقبل، من إخراج كاملة أبو ذكرى، حيث سلم الثنائى 15 حلقة فقط من المسلسل، على أن يسلموا باقى الحلقات خلال مطلع شهر أبريل المقبل على أقصى تقدير.

وفى سياق آخر طالب فريق الأطباء المعالج لبطلة العمل نيللى كريم الراحة 3 أيام كاملة دون بذل مجهود، إثر إصابتها فى التصوير أثناء تصوير أحد المشاهد التى استقلت من خلاله دراجة بخارية مع أحد الأشخاص فاصتدما بالحائط، ومن المقرر أن تعود نيللى للتصوير يوم الثلاثاء المقبل أو الأربعاء على أقصى تقدير.

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وتجسد نيللى كريم شخصية كوميدية تدعى "سكر" تعمل فى صالون حريمى، إلا أنها تستهوى النصب، فتسعى لإجراء عمليات نصب، تمكنها من جنى الأموال، تجعلها تتمكن من شراء"كوافير" خاص بها وتتوالى الأحداث ، مسلسل "بـ 100 وش" تأجل عرضه من العام الماضى، حيث كان من المفترض أن يعرض فى رمضان الماضى، إلا أن ضيق الوقت حال دون تصويره فى الوقت المحدد، وأرجأت الشركة المنتجة تصويره وعرضه إلى رمضان 2020.، ويعد المسلسل شراكة بين المتحدة للخدمات الإعلامية وبين العدل جروب .

وتعود كاملة أبو ذكرى للعمل مع نيللى كريم مرة أخرى بعد غياب 3 سنوات، حيث قدما آخر عمل جمعهما وهو فيلم "يوم للستات" تأليف هناء عطية، وشارك فى بطولته إلهام شاهين، أحمد الفيشاوى، محمود حميدة، فاروق الفيشاوى، هالة صدقى، اياد نصار، ناهد السباعى، أحمد داود، شيماء سيف، رجاء حسين وعرض الفيلم فى مهرجان القاهرة السينمائى وقتها‪.

وكان أول تعاون بين كاملة أبو ذكرى ونيللى كريم فى فيلم "واحد صفر" تأليف مريم نعوم عام 2009 وشارك فى بطولته زينة والهام شاهين وأحمد الفيشاوى وانتصار ولطفى لبيب، والعمل الثانى مسلسل "ذات" أول بطولات نيللى كريم فى الدراما، و"سجن النسا" عام 2014 وشارك فى بطولته روبى ودرة وأحمد داود وريهام حجاج وسلوى خطاب ونهى العمروسى وسلوى عثمان وحقق العمل نجاحاً كبيراً.