شكرا لقرائتكم خبر عن "إحنا ملوك اللعبة" دويتو جديد يجمع عبد الباسط حمودة وأوكا وأورتيجا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى المطرب الشعبى عبد الباسط حمودة من تسجيل دويتو غنائى جديد مع المطربين الشعبيان أوكا وأورتيجا، يحمل اسم "احنا ملوك اللعبه"، ومن المقرر أن يتم طرحها على طريقة الفيديو كليب خلال الأيام القليلة المقبلة على يوتيوب والقنوات الفضائية، حسبما أكد عبد الباسط حمودة لـ"الخليج 365".

من ناحية أخرى، يستعد حمودة لتقديم الجزء الثانى من أغنية "أنا مش عارفنى" التى لاقى الجزء الأول منها نجاحا كبيرا عند طرحها، كما أنه سافر مؤخرا إلى لبنان، لتصوير أول مشاهده كضيف شرف فى مسلسل "نساء من ذهب"، الذى تلعب بطولته الفنانة نادية الجندى ونبيلة عبيد، حيث يظهر فى حلقة واحدة فقط، ويجسد شخصية "مطرب" ضمن أحداث العمل.

وطرح عبد الباسط حمودة مؤخراً أغنية "الدنيا غابة" مع المطربة راندا حافظ والمدفعجية، وهى من كلمات إسلام شيندى وإسلام كنكا، الذى شارك أحمد سعد وحسن الشافعى فى أغنية "مامى كوسا" وألحان ديزل ومن توزيع وسام عبد المنعم.

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كما طرح المطرب عبد الباسط حمودة وياسمين نيازى ووائل الفشنى أغنية فيلم "صندوق الدنيا" للنجمة رانيا يوسف وخالد الصاوى، والأغنية من كلمات مايكل عادل، وألحان محمدى، وتوزيع الموسيقى ياسر ماجد، وهو الفيلم حاليا بالسينمات.

وانتهى عبد الباسط حمودة من تسجيل أغنية جديدة تحمل اسم "رئيس قسم العذاب" من كلمات الشاعر مصطفى حسن، ألحان محمد عبد المنعم، توزيع زيزو فاروق ومن المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة على طريقة الفيديو كليب، والأغنية تحمل طابع "دراما" بشكل جديد ومختلف غير أعماله السابقة.