تماشيا مع قرار الرئيس.. ساقية الصاوي تعلق أنشطتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

علقت ساقية الصاوى جميع برامجها الثقافية والفنية لحين استئناف الدراسة، ودعت الساقية، في بيان لها، الجميع لاتخاذ كافة التدابير مع عدم نشر الذعر.

قرار الساقية، يأتي تزامنا مع قرار الرئيس السيسي بتعليق الدراسة فى المدارس لمدة أسبوعين اعتبارً من يوم غد الأحد الموافق 15 مارس 2020، فى إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أى تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

كما تم إلغاء بعض الأحداث الفنية مثل المهرجانات السينمائية والحفلات الغنائية التي كان مقررًا إقامتها تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء بإلغاء الأحداث الفنية والتجمعات كنوع من الإجراءات التي يجب أن تتخذ لتقليل معدلات انتشار الفيروس بين المواطنين لحين إيجاد علاج له.