وحشتينى.. أول صورة لأحمد فهمي بعد خروجه من المستشفى

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:
نشر الفنان أحمد فهمي، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، صورة جديدة له بعد خروجه من المستشفى، وعودته من عملية جراحية في بلجيكا.
وظهر أحمد في الصورة في سيارة وهو يحمل كلبته "زيزي"، وعلق فهمي على الصورة: "وحشتينى".
ونشر الفنان أحمد فهمي، أمس الجمعة، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، صورًا من أحد المستشفيات في بلجيكا، بعد خضوعه للعملية الثانية في المريء.
وكتب فهمي: "الحمد لله خرجت من العملية بسلام، تحس إن أنا مقفوش فى بيت دعارة، بشكر جدا الدكتور حسام غنيم الدكتور المصرى الجدع جدا اللى صمم ييجى معايا بلجيكا وأنا بعمل العملية رغم مشاغله، وبشكر البروفيسور جاك ديفير البلجيكى على حسن الاستقبال".
ويستأنف الفنان أحمد فهمي اليوم الأحد، نشاطه الفني بتصوير مسلسله "تيمون وبومبا"، مع الفنان أكرم حسني.
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