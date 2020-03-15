كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. "المهن التمثيلية" تصدر قرارا بتأجيل مشاهد المجاميع وتعقيم أماكن التصوير لمنع تفشي كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت نقابة المهن التمثيلية، قرارًا بمنع المشاهد المجاميع بين النجوم لمنع تفشي فيروس كورونا وأيضًا عدم السفر بعدد كبير من فريق العمل.

وجاء نص بيان نقابة المهن التمثيلية كتالي "انطلاقا من قرارت مجلس الوزراء لإتخاذ كافة الإجراءات الاحتزازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والتي جاء في مقدمتها تعليق جميع الفعاليات التي تتضمن أي تجمعات كبيرة.

وأهابت النقابة بالمنتجين لأشكال الدراما اتخاذ عدد من الإجراءات الاحترازية، كتأجيل مشاهد المجاميع الكبيره قدر المستطاع لحين صدور إشعار رسمي بعبور مرحله الخطر.

وأضاف البيان الحث على عدم السفر لمواقع التصوير البعيدة بأعداد كبيرة، تلافيًا لانتشار العدوى على نطاق واسع.

ونوهت النقابة عن الالتزام بكافه الإجراءات الطبية الوقائية الصادرة من وزارة الصحه للأفراد، مثل تعقيم الأيدي بالمطهرات الكحولية، وشرب المياه علي سبيل المثال، تعقيم مواقع التصوير بالطرق الطبية الوقائية التي أقرتها وزاره الصحه المصرية.