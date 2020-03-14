محمود البزاوي يعلق على قرار وقف الدراسة.. وهذا ما طلبه

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:
نشر الفنان محمود البزاوي، عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، تغريدة يعلق بها على قرار تعليق الدراسة لمدة أسبوعين.
وكتب البزاوي: "شكرا على قرار وقف الدراسة في الجامعات و المدارس وارجو وقف أي سنتر دراسي برضه لانهم هايشتغلوا
على التوقف ده".
وأضاف: "أكيد أكل العيش مهم بس الأهم أننا نحافظ على صحتنا و صحة أولادنا عشان نعرف نأكل عيش بعد كده".
وأصدر رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، قرارا بتعليق الدراسة في المدارس والجامعات لمدة أسبوعين، بداية من غدا الأحد 15 مارس.
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