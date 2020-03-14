بمناسبة عيد ميلاده.. الطفل ياسين يعزف لمصطفى خاطر (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشر الفنان مصطفى خاطر عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، فيديو للطفل ياسين أمير، نجل الفنانة الراحلة غنوة شقيقة الفنانة أنغام.

وظهر ياسين في الفيديو وهو يهنئ الفنان مصطفى خاطر بعيد ميلاده قائلا: "كل سنة وأنت طيب يا خاطر، أنا بحبك قوي، عايز أسمعك حاجة"، وعزف ياسين على البيانو جزءً من أغنية "هابي بيرث داي تو يو".

وعلق خاطر على فيديو ياسين: "أحلى ياسين في الدنيا وأنت طيب يا صاحبي ويا رب نفضل صحاب على طول".

الفنان مصطفى خاطر، من مواليد 15 مارس 1985، وانطلق فنيًا لأول مرة من خلال عروض تياترو مصر للفنان أشرف عبدالباقي.