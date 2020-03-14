كارينا كابور توجه رسالة لعامر خان في عيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشرت الفنانة كارينا كابور، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، صورة لها مع الفنان عامر خان، بمناسبة عيد ميلاده.

وكتبت كارينا: "واحد من أكثر الممثلين موهبة، واحد من أكثرهم ذوقا، الذي يحول العمل الجيد لممتاز، لا أحد مثل عامر خان، عيد ميلاد سعيد، أتمنى لك يوم جميل".

يذكر أن، عامر خان من مواليد 14 مارس 1965، ويعمل حاليا على النسخة الهندية من الفيلم الأمريكي "Forrest Gump"، الفيلم بطولة عامر خان وكارينا كابور، وزينات أمان التي تجسد شخصية والدة عامر في الفيلم، وفيجاي سيثوباثي ويوجي بابو، إلى جانب النجمين شاروخان وسلمان خان اللذان سيشاركان كضيفي شرف.