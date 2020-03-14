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تراند اليوم : شاهد.. رسالة عاجلة من كندة علوش لجمهورها بسبب كورونا

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وجهت الفنانة السورية كندة علوش عدة نصائح لجمهورها بسبب انتشار فيروس في دول العالم والوطن العربي. 

وطالبت علوش جمهورها بتخفيف قدر الإمكان من التجمعات والاتختلاط وكذلك الاهتمام بالنظافة والتعقيم. 

 

وكتبت علوش في تغريدة لها عبر تويتر: "انامتل كتار كنت شايفة انو لاداعي للخوف الزائد من كورونا لإن الموضوع بالأول كان مختلف تماما عن اليوم
اليوم تم إعلان كورونا جائحة ووباء سرعة انتشاره مرعبة لازم ناخد كل احتياطاتنا فيمايخص النظافة والتعقيم مشان الناس الي منحبن مو بس مشانا ولازم نخفف قدر الإمكان من التجمعات والاختلاط".

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