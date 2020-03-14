حميد الشاعري يؤيد قرار تعليق الدراسة ويوجه رسالة إلى وزارة الاتصالات

أيد الفنان حميد الشاعري قرار تعليق الدراسة، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. وعلق حميد على قرار تعليق الدراسة، قائلًا: قرار تعليق الدراسة صائب جدًا .. رساله الى وزير الاتصالات سرعات الانترنت هي نجم المرحلة سرعات الانترنت هي نجم المرحلة القادمه لان التعليم عن بعد سيكون من خلاله وقدرته على ان يستوعب هذا الكم من الطلبه .. محتاجة نظرة من شركات الانترنت وحضرتك. Advertisements يذكر أن ساقية الصاوي أعلنت عن تأجيل جميع برامجها الثقافية والفنية، لحين استئناف الدراسة بإذن الله تعالى .. ندعو الجميع لاتخاذ كافة التدابير مع عدم نشر الذعر. والفنية، لحين استئناف الدراسة بإذن الله تعالى .. ندعو الجميع لاتخاذ كافة التدابير مع عدم نشر الذعر. جدير بالذكر أن سينما زاوية علقت فعالياتها لحين إشعار أخر بعد تصاعد حالات الإصابة بفيروس كورونا في مصر، حيث نشرت الصفحة الرسمية لسينما زاوية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك خبر وقف انشطتهم لأجل غير مسمى بدأً من يوم الأحد 15 مارس الجاري.

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