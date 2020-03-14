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حمو بيكا يتعرض لوعكة صحية وينقل إلى المستشفى

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نشر الفنان حمو بيكا صورة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، ظهر من خلالها وهو على سرير داخل أحد المستشفيات،

وعلق على الصورة، قائلًا: كلو يدعي لبيكا ربنا يقومو بسلامه، وجاء ذلك بعض تعرضه لأزمة صحية.

 

 

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يذكر أن الفنان حمو بيكا طرح منذ ساعات قليلة أغنية بعنوان قلب نضيف، وهي من كلمات إسلام المصري، وتوزيع فيجو الدخلاوي.

 

 

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