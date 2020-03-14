حمو بيكا يتعرض لوعكة صحية وينقل إلى المستشفى

نشر الفنان حمو بيكا صورة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، ظهر من خلالها وهو على سرير داخل أحد المستشفيات،

وعلق على الصورة، قائلًا: كلو يدعي لبيكا ربنا يقومو بسلامه، وجاء ذلك بعض تعرضه لأزمة صحية.

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يذكر أن الفنان حمو بيكا طرح منذ ساعات قليلة أغنية بعنوان قلب نضيف، وهي من كلمات إسلام المصري، وتوزيع فيجو الدخلاوي.