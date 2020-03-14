يستعد المطرب عمرو أمير طرح أغنيته الجديدة والتى تحمل أسم " يا ملاك حنين " يوم 21 من شهر مارس الجاريوالموافق عيد الأم على قنوات مزيكا.
يشار أن أغنية ياملاك حنين من الحان وكلمات عمرو أمير
الجدير بالذكر إن الفنان عمرو أمير يستعد حاليًا لتحضير أغنية جديدة مع المنتج عاطف جمعة.
كانت هذه تفاصيل خبر عمرو أمير يستعد لطرح أولى أغنياته في عيد الأم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.