يستعد المطرب عمرو أمير طرح أغنيته الجديدة والتى تحمل أسم " يا ملاك حنين " يوم 21 من شهر مارس الجاري والموافق عيد الأم على قنوات مزيكا. والموافق عيد الأم على قنوات مزيكا. يشار أن أغنية ياملاك حنين من الحان وكلمات عمرو أمير Advertisements وتوزيع عمرو عبد الفتاح، هندسة صوتية ماهر صلاح، كما يتم تصوير الأغنية بطريقة الفيديو ريليكس. وتوزيع عمرو عبد الفتاح، هندسة صوتية ماهر صلاح، كما يتم تصوير الأغنية بطريقة الفيديو ريليكس. الجدير بالذكر إن الفنان عمرو أمير يستعد حاليًا لتحضير أغنية جديدة مع المنتج عاطف جمعة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عمرو أمير يستعد لطرح أولى أغنياته في عيد الأم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.