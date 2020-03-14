أعلنت ساقية الصاوي تأجيل جميع برامجها الثقافية والفنية، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. وصرحت إدارة ساقية الصاوي، قائلة: تعلن ساقية عبد المنعم الصاوى تأجيل برامجها الثقافية Advertisements والفنية لحين استئناف الدراسة بإذن الله تعالى .. ندعو الجميع لاتخاذ كافة التدابير مع عدم نشر الذعر. يحفظكم الله جميعًا ويسلمكم. والفنية لحين استئناف الدراسة بإذن الله تعالى .. ندعو الجميع لاتخاذ كافة التدابير مع عدم نشر الذعر. يحفظكم الله جميعًا ويسلمكم. يذكر أن سينما زاوية علقت فعالياتها لحين إشعار أخر بعد تصاعد حالات الإصابة بفيروس كورونا في مصر، حيث نشرت الصفحة الرسمية لسينما زاوية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك خبر وقف انشطتهم لأجل غير مسمى بدأً من يوم الأحد 15 مارس الجاري.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ساقية الصاوي تعلن تأجيل برامجها الثقافية والفنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.