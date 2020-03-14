30 عاماً على رحيل الكابتن «لطيف»

تحل هذا الأسبوع الذكرى الثلاثين على رحيل الكابتن محمد لطيف، أشهر معلق رياضى فى تاريخ الكرة المصرية على الإطلاق، وتسبب بخفة دمه وتعليقاته وإفيهاته فى زيادة شعبية كرة القدم بين مختلف الطبقات. من ينسى مصطلحاته الكروية الشهيرة ومنها «الكورة إجوان»، «نشكر مدير الأمن»، «مسعد نورمش أخو عمود النور»، «يا شيخة خشى»، وقال أثناء تعليقه على مباراة مصر وزائير فى بطولة

أفريقيا عام 1974، حينما ارتطمت قذيفة سيد عبدالرازق فى العارضة وتعليقه الشهير على هدف الخطيب فى مرمى تونس «ده إيه ده يا خطيب»، وتعليقه على هدف طاهر أبوزيد فى مرمى المغرب «بيركنها فى المقص».

علق الكابتن لطيف على مباريات كأس العالم منذ عام1966 حتى نهائيات 1982 والعديد من المباريات

الأوروبية، واحتبس صوته بعد انفعاله على هدف طه إسماعيل فى مرمى ريال مدريد عام 1962.

تمتع الكابتن لطيف بخفة ظل شديدة لدرجة الاستعانة به فى بعض الأفلام السينمائية منها «الشياطين والكورة، غريب فى بيتى، حديث المدينة»، ولا يخفى على الكثيرين أن الكابتن لطيف مثّل مصر كلاعب فى كأس العالم لكرة القدم 1934 وكان لاعبا ثم إداريا فى نادى الزمالك حتى اتجاهه للتعليق مع مطلع الستينيات، رحم الله الكابتن لطيف الذى رحل عن دنيانا يوم 17 مارس 1990.