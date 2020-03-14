مسرح الجنوب يقدم عروضه فى المقاهى

تشهد شوارع قرى ومدن محافظة أسيوط هذا العام تقديم عروض مسرح الشارع وعلى المقاهى لأول مرة فى الصعيد، خلال فعاليات الدورة الخامسة من المهرجان المسرحى الدولى لشباب الجنوب، برئاسة الناقد الفني هيثم الهوارى، رئيس اتحاد المسرحيين الأفارقة، التى تقام فى الفترة من 9: 15 أبريل المقبل برعاية وزارة الثقافة ومؤسسة مصر الخير ومحافظة أسيوط ومؤسسة حراء للتوريدات ومؤسسة

الهدف، للدعاية والإعلان وجمعية الواى.

قال اللواء حسن خلاف، رئيس شرف المهرجان، إن مسرح الجنوب يسعى بكل قوة لتقديم كل ما هو جديد فى كل دورة، وقد اختارت إدارة المهرجان هذا العام تقديم عروض مسرح الشارع فى القرى والمدن بعد النجاح الكبير الذي حققَّه المهرجان بتقديم عروض مسرح

العلبة فى القرى خلال العام الماضى خاصة أن مسرح الشارع هو نوع من المسرح لم يره الناس فى قرى أو مدن الصعيد من قبل.

وأضاف: «أن البرنامج يستضيف ثلاثة عروض هى العرض الهندى حكاية خلخال والعرض العراقى فريسكا والجزائرى «الجار»، بالإضافة إلى ورشة فى مسرح الشارع، لكى يتعلم أبناؤنا الأساسيات والقواعد التى يقوم عليها مسرح الشارع ليتم من خلالها إنشاء وتأسيس عدد من الفرق المسرحية من شباب الصعيد ليكونوا نواة لتقديم عروض مسرحية فى شوارع الصعيد».