سينما زاوية تعلق كافة أنشطتها لحين اشعار أخر

علقت سينما زاوية فعالياتها لحين إشعار أخر بعد تصاعد حالات الإصابة بفيروس كورونا في مصر، حيث نشرت الصفحة الرسمية لسينما زاوية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك خبر وقف انشطتهم لأجل غير مسمى بدأً من يوم الأحد 15 مارس الجاري.

وأعلنت الصفحة قائلة " أصدقاء وجمهور زاوية، في ظل ما يحدث الآن بخصوص فيروس

كوفيد 19 المستجد ( فيروس كورونا ) ولإيماننا بالواجب المجتمعي للمؤسسات الفنية والثقافية في نشر الوعي، قررنا طواعية تعليق جميع نشاطتنا بدءًا من يوم الأحد 15 مارس وحتى إشعار أخر، حرصًا على سلامة فريقنا وجمهورنا وللمساهمة في الحد من إنتشار فيروس كوفيد 19، نتمنى السلامة للجميع، تابعونا وكالعادة نتمني نشوفكم قريبًا في السينما."

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يشار أن عدد من الجمهور تفاعل مع خبر تعليق الأنشطة وانقسم الجمهور بين مؤيد لوقف الفعاليات نظرًا لأهمية صحة المواطنين بينما تساءل البعض عن إمكانية استرداد أموالهم المدفوعة مسبقًا في حجز التذاكر.

الجدير بالذكر إن سينما زاوية تعرض عدد من الأفلام الغير تجارية كما تستضيف عدد من المهرجانات الخاصة بالأفلام المستقلة وغيرها من الأعمال الغير تجارية.