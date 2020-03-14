فيديو.. محمد سعيد يطرح أحدث أغانيه مراسيل

طرح الفنان محمد سعيد أحدث أغنياته بعنوان مراسيل، وجاء ذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.

واهداه الفنان محمد سعيد أغنية مراسيل إلى كل من فقد شخص عزيز،

قائلًا: مراسيل لكل من فقد أم .. أب .. صديق .. كل السلام لروحكم .. كانت أمي هي الإيحاء لهذا المحتوي لانها فقدت والدها وما زالت لما تتخطي خسارته .. كل السلام لأحبابنا الراحلين.

Advertisements

يذكر أن الفنان محمد سعيد طرح مؤخرًا أغنية تحمل أسم بيني وبينك، كما كسرت الأغنية حاجز الـ 2 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحها عبر موقع يوتيوب.