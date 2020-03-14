ميرنا وليد - بيروت - كشفت الفنانة اللبنانية ​رولا يموت​ عن وفاة والدها، إذ نشرت عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة تجمعها به، وعلّقت بالقول:"إن لله وإن اليه راجعون الله يرحمك يا بابا".

وكانت نشرت رولا يموت صورة لها برفقة أبيها من المستشفى حيث كان يرقد بعد تعرضه لأزمة صحية، وذلك على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وحمدت رولا الله على سلامة أبيها وخروجه من المستشفى، شاكرة بدورها الجميع، معلقة على الصورة قائلة: "الحمد لله بابا ضهر من المستشفى شكرا للكل".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وفاة والد رولا يموت-بالصورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.