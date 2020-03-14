المتابعون يكشفون عن القواسم المشتركة بين ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة-بالصور

ميرنا وليد - بيروت - بعد أن تمّ الكشف يوم أمس عن خطوبة الممثلة المصرية ​ياسمين صبري​ ورجل الأعمال المصري ​أحمد أبو هشيمة​، أصبح هذا الموضوع الشغل الشاغل للمتابعين عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إذ كان لافتاً تداول عدد من الصور المركبة لهما والتي تكشف عن القواسم المشتركة بينهما، تضمن بعضها هواياتهما وأمور أخرى تتعلق بحياتهما اليومية.

وكان كشف الإعلامي المصري عمرو أديب في حلقة من برنامجه "الحكاية" عن تفاصيل اللقاء بين صبري وأبو هشيمة مشيراً إلى أن اللقاء الاول بينهما كان صدفة، وكشف عن أن حفل الزفاف من المتوقع بعد حوالي الـ4 أشهر على أبعد تقدير.

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