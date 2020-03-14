ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة اللبنانية ​نادين نسيب نجيم​ المتابعين عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي عدداً من الفيديوهات ظهرت فيهم داخل المطبخ وهي تطبخ "الكبة" برفقة والدتها، مشيرة وممازحة إلى أنه يوم الكبة العالمي في منزلها من كبة اللحمة واللقطين.

ومن ناحية أخرى، ولأول مرة، كشفت نجيم مؤخراً عن وجه إبنتها هافين بشكل واضح عبر صورتي سيلفي إلتقطتها معها ونشرتهما على حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلقت نادين كاتبة : الله يحميكي ويخليكي ويعطيكي اجمل أيام ويبعد عنك ولاد الحرام".

وراح المتابعون يشيدون بجمال هافين، مشيرين الى الشبه الكبير بينها وبين والدتها نادين.

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كانت هذه تفاصيل خبر "يوم الكبة العالمي" في منزل نادين نسيب نجيم ووالدتها تساعدها-بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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