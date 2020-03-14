نشوى مصطفى تسقط من على سلّم منزلها بسبب عاصفة التنين

ميرنا وليد - بيروت - تعرضت الممثلة المصرية ​نشوى مصطفى​ لإصابة في قدمها، جراء سقوطها من على سلالم منزلها بسبب الأمطار التي رافقت عاصفة التنين التي إجتاحت مصر خلال اليومين الماضيين.

وكتبت مصطفى عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي:"اتزحلقت على السلالم من المية وجالي رباط صليبى، الحمد لله والشكر لله على ما يقدره خير وشر، الخلاصة الإنسان ضعيف أوي، الله يشفي كل الناس يا رب اللي عندهم أى مرض، يا رب الحمد لله على النعم اللى مابنحسش بيها، يا رب الحمد لله على لطفك بينا".

وأضافت قائلة: "مش عارفة إزاي حاقدر أقعد أسبوعين من غير حركة يا رب هون، أكتر حاجة مضيقانى أنى أول ما وقعت صرخت على ابنى وكان نايم قام مفزوع، ملامح وشه وفزعته وهو بيشيلنى من الأرض وجعت قلبى، اللي مستغرباله ليه لما وقعت وأنا في شدة الألم ماندهتش عماد وندهت عبدالرحمن، أظن عماد كان ممكن لو شافني من خضته يقع جنبى ومانلاقيش حد يشيلنا إحنا الاتنين، المهم خلو بالكم من نفسكم ويا رب مايصيبكمش ضرر أبدًا.. دعواتكم.".

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