ميرنا وليد - بيروت - تعرضت الفنانة السورية ​أصالة​ لموقف محرج تسببت فيه لها والدتها، وجاء ذلك خلال بثّ مباشر كانت تقوم به أصالة مع الجمهور عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي.

ويظهر في الفيديو الذي تداوله عدد كبير من متابعي مواقع التواصل أصالة وهي توجه الكاميرا نحو ولديها اللذان يجلسان امامها يلعبان، ليُسمع صوت والدتها وهي تتحدث معها عن فيروس كورونا، وتعلق بعفوية دون أن تعلم أن صوتها يظهر في مقطع البث المباشر، وقالت وهي تضحك: "شوفوا النسوان قال بعد الحجر الصحي طلعوا حبالى".

وحاولت أصالة تدارك الأمر، ونبهت والدتها أنها تصوّر بث مباشر، إلا أنها أكملت، هي تتصفح من هاتفها حسب الاعتقاد، ثم أرادت الحديث عن الفنانة اللبنانية ​هيفا وهبي​، لكن أصالة سارعت إلى توديع الجمهور بشكل سريع، وأنهت البث المباشر فورا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر والدة أصالة تحرجها خلال بثّ مباشر وما علاقة هيفا وهبي؟-بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.