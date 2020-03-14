صور: كورونا يصل إلى موقع تصوير السلطان عبد الحميد

على الرغم من إعلان السلطات التركية عن اصابتين فقط بفايروس كورونا، بدأت الاجراءات الوقاية التي وصلت الى مواقع تصوير المسلسلات.

فقد شهد موقع تصوير مسلسل السلطان عبدالحميد اجراءات ضد فيروس كورونا، من خلال تعقيم اماكن التصوير، والتشديد على الممثلين عدم الحضور في حال كانوا يعانون ولو من رشح بسيط.



ويتم حاليا درس امكانية الاسراع في التصوير لانجاز اكثر من حلقة قبل تفشي الوباء.

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