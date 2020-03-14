في لبنان ايقاف تصوير برنامج بقوة الشرطة ولا مسلسلات في رمضان

على الرغم من قرار السلطة اللبنانية منع التجمعات، كشفت الاعلامية اللبنانية راشيل كرم، عن برنامج تصوره شركة الصباح لشهر رمضان وتجمع فيه الجمهور بصورة لا تراعي اجراءات الوقاية.

وتوجهت الى وزير السياحة رمزي مشرفية برسالة عبر تويتر جاء فيها"‏كل التلفزيونات عم بتصور بلا جمهور،‎ حالا لازم توقفو التصوير باستوديو platea Jounieh لبرنامج ألعاب لرمضان لشركة الصباح مع جمهور كبير والشركة رافضة توقّف/تأجّل التصوير رغم قرار النقابة!

الموظفين عم ينجبرو يروحو و ماحدا عم يسمعلن".

وبعد ساعات وصلها الرد من الوزير فأجاب‏‎‎"فور تبلغنا بالشكوى تواصلنا مع ‎ قوى الأمن الداخلي ‎ فتوجه عناصرها الى المكان حيث تم اخراج الجمهور تنفيذاً لقراراتنا وهمنا بحماية المواطنين بمنع التجمعات!".

يذكر ان النقابات الفنية اصدر توصيات بايقاف تصوير مسلسلات رمضان لحين جلاء الوضع الصحي وعليه فإن كل المؤشرات تشير الى ان لا مسلسلات في رمضان المقبل. إقرئي أيضًا: بلاتينوم ريكوردز تطلق أغنيتين جديدتين في الحلقة النهائية من "ذا فويس كيدز" تيم حسن وباسل خياط وعابد فهد في أزمة كبيرة بسبب «كورونا»

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