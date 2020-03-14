صورة توضح حقيقة هروب فادي الهاشم زوج نانسي عجرم قبل محاكمته

بعد أن وجهت المحامية السورية رهاب بيطار، الوكيل القانوني لأسرة القتيل السوري محمد الموسى، إلى الطبيب فادي الهاشم بشأن هروبه من لبنان بعد فرض القاضي نقولا منصور قرارا بمنعه من السفر، ردت الفنانة نانسي عجرم بطريقة غير مباشرة على المحامية.

فقد نشرت نانسي صورة للعائلة يبدو فيها فادي الهاشم خلال الاحتفال بعيد ميلاد والدتها الذي أقيم في لبنان.

واكدت نانسي من خلال الصورة عدم هروب زوجها من لبنان وأنه لا يزال متواجدا فيها ويمارس حياته بصورة طبيعية ويشير أيضا إلى احترامه قرار قاضي التحقيق الذي أمر بمنعه من السفر.

وكانت قد قالت المحامية السورية رهاب بيطار، في حديث لها بشأن الطبيب فادي الهاشم زوج الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، أنه خرق القانون بشأن قضية قتيل منزله واصفة ما حدث بأنه منتهى الظلم.

وأكدت رهاب بيطار أن فادي الهاشم، غادر الأراضي اللبناني واتجه إلى إحدى الدول خارج البلاد رغم أنه تم منعه تماما من السفر بسبب قضية القتيل السوري محمد الموسى، موضحة أن زوجة المرحوم محمد الموسى منعها القاضي من السفر وهي على الحدود اللبنانية.

وظهرت رهاب بيطار في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على موقع الفيديوهات "يوتيوب" قائلة: "في مفاجأة غير سارة حبيت أوصلكن إياها وبالأحرى إنه منتهى الظلم، إنه معقول فادي الهاشم مسافر بره البلد بعد ما حطينا منع سفر عليه".

وأضافت قائلة: "ومرته للمرحوم وإحنا على الحدود منعها القاضي من السفر، في أكتر من هيك مهزلة حبيت بس كل العالم يعرف هيك الموضوع".

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وتأجلت جلسة التحقيق مع فادي الهاشم زوج نانسي عجرم، في ملف قضية قتيل منزله السوري محمد الموسى الذي لقي مصرعه في الخامس من شهر يناير الماضي بسبب الأوضاع الصحية التي يشهدها لبنان حاليا بشأن انتشار فيروس كورونا، حيث يأتي هذا في إطار تعميم وتوجيهات مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل اللبنانية.

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