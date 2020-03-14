صور: كندة علوش تشعر بالهلع بسبب فيروس كورونا... هذا ما حصل معها

تراجعت الفنانة السورية كندة علوش عن موقفها السابق بخصوص فيروس كورونا وتخفيفها من خطورته، وأعلنت انها تشعر بالرعب.

وكانت كندة قد كتبت عبر حسابها بموقع تويتر قبل ايام: اذا أنا باخد الاحتياطات المتعلقة بالتعقيم والنضافة بكل الأحوال.. بس ماعندي هوس وهلع ورعب الكورونا الي حاسة انو جزء كبير منو بروباغندا وضجة إعلامية ومو شايفة انو لازم نوقف حياتنا او ننحبس ببيوتنا مشانو هل بكون غلطانة او مستهترة ؟





وعادت اليوم وتراجعت عن موقفها وغردت قائلة: أنا غيرت رأيى أنا خايفة.. وسأوافيكم بالتفاصيل.. كورونا

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ولم توضح ما سبب تغير موقفها من الفايروس وتداعياته.

يذكر أن كندة تراجعت سابقا عن تفاؤلها بالعام 2020 مؤكدة أن التوتر يعم العالم كله، والبداية صعبة للغاية، وتمنت أن يتوقف الناس عن استخدام القسوة وإساءة الظن لبعض وإصدار أحكام مسبقة.

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