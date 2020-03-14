فن ومشاهير

نجوم بـ "قناع الشر" في السينما لكن بشخصيات رائعة في الواقع.. شاهدي!

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متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - هناك بعض النجوم والنجمات الذين قاموا بدور "الشرير" في بعض الأفلام السينمائية، واستطاعوا أن يتركوا بصمة كبرى بفضل إتقانهم أدوارهم وإبراز مواهبهم بشكل كبير، لدرجة جعلت البعض يتصورون أنهم "أشرار" في الحقيقة أيضا.

لكننا نستعرض في القائمة التالية أبرز هؤلاء المشاهير الذين بزغ نجمهم في أدوار "الشر" بمجموعة من الأفلام، غير أنهم يتسمون بجمال شخصياتهم ونقائها في الواقع:

النجمة جويندولين كريستي

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سبق لها أن جسدت شخصية كابتن فازما الخيالية في فيلم Star Wars: Episode VII – The Force Awakens إنتاج عام 2015.

النجمة هيلينا بونهام كارتر

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اشتهرت بتجسيدها عديد الأدوار مع شريكها السابق الآن، تيم بيرتون، وكذلك النجم جوني ديب، وسبق أن تم ترشيحها لنيل جائزة أفضل ممثلة في حفل توزيع جوائز الأوسكار عن دورها في فيلم The Wings of the Dove عام 1997، كما حصلت على ثناء كبير بفضل دورها في فيلم The King's Speech. واشتهرت أيضا بالدور الذي جسدت من خلاله شخصية "الملكة الحمراء الشريرة" ضمن أحداث فيلم Alice in Wonderland عام 2010.

النجمة تشارليز ثيرون

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تشتهر بالأساس بأدوارها الصعبة والمثيرة للغرائز، ومن أشهر أدوارها ذلك الذي جسدت فيه شخصية السفاحة الأمريكية، إيلين وورنوس، في فيلم Monster.

النجم بريان برينس

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اشتهر بدوره في فيلم الرعب والخيال العلمي The Predator إنتاج 2018.

النجمة إليزابيث بانكس

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جسدت شخصية ريتا ريبولسا في النسخة التي أعيد تقديمها من فيلم Power Rangers إنتاج عام 2017، حيث قدمتها بصورة مغايرة تماما عن الطابع الكوميدي الخفيف الذي قدمت به الشخصية في نسخة الفيلم بالتسعينات.

النجم رالف فاينس

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قدم دور الشرير الخيالي سيئ السمعة، لورد فولدمورت، ضمن أفلام هاري بوتر.

النجم إريك بانا

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اشتهر بتجسيده لشخصية، نيرو" في فيلم المغامرات الشهير Star Trek، لكن ربما لم يتعرف عليه البعض وقتها بسبب الماكياج الذي استخدم لخدمة الدور.

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النجم ريمون بارك

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اشتهر بتجسيده شخصية دارث مول، تلك الشخصية الخيالية في ملحمة الخيال العلمي حرب النجوم.

النجم مانو بينيت

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جسد شخصية Azog the Defiler في فيلم Hobbit.

النجمة إيلينا أنايا

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اشتهرت بتجسيدها شخصية دكتور بويزون في فيلم Wonder Woman.

النجم نيك ستال

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اشتهر بتجسيده شخصية رورك جونيور في فيلم Sin City.

النجم خافيير بارديم

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اشتهر بتجسيده شخصية أرماندو سالازار ضمن أحداث فيلم Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales إنتاج عام 2017.

النجم لي بيس

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اشتهر بتجسيده شخصية رونان ذا أكيوزر في فيلم Captain Marvel.

النجمة ناعومي هاريس

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اشتهرت بتجسيدها لشخصية كاليبسو (إلهة البحر) في فيلم Pirates of the Caribbean.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على فوشيا وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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