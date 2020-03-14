شاهد ماذا وضع أحمد أبو هشيمة على إنستجرام عقب خطبته لـ ياسمين صبري

القاهرة - لايف ستايل نشر رجال الأعمال أحمد أبو هشيمة صورة له من خلال خاصية " استورى عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى " انستجرام"، وذلك بعد إعلان خطوبته للفنانة ياسمين صبري. وظهر أبو هشيمة فى الصورة، وهو يمارس تدريبات رياضية. من جهة أخرى، تستكمل الفنانة ياسمين صبري، تصوير مشاهد مسلسلها "الفرصة الثانية" للعرض في الموسم الرمضاني 2020. وتأكد بشكل رسمي، خبر خطبة الفنانة ياسمين صبري، من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، بعد نشر صورة لهما من حفل الخطوبة الذي اتسم بالخصوصية. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرف على سعر خاتم خطوبة ياسمين صبري ياسمين صبري تستعرض لياقتها بصورة جديدة

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