شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد البرامج التعليمية على التليفزيون المصرى.. بعد قرار تعليق الدراسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - - بث قناة مصر التعليمية على تردد 11757 أفقى.. وتحويل المناهج على شكل حصة دراسية

عقب قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بتعليق الدراسة فى المدارس لمدة اسبوعين اعتبارًا من يوم غد الأحد الموافق 15 مارس 2020، فى إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أى تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، تتساءل الأسر المصرية عن طرق بديلة لتلقى أبناهم المناهج التعليمية قبل دخول مرحلة الامتحانات.

يقدم التليفزيون المصرى من خلال شبكة القنوات التعليمية دروسًا لجميع المراحل التعليمية على شاشاته، ويجتمع غدا أسامة بهنسى، رئيس قطاع القنوات المتخصصة، مع عبد القادر أحمد، رئيس شبكة القنوات التعليمية، لوضع خطة القناة خلال الفترة المقبلة خاصة بعد توقف الدراسة.

وقال بهنسى، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن التليفزيون المصرى سيقدم المناهج كاملة للطلاب فى مختلف السنوات الدراسية، وسننشر الجداول بالتوقيتات خلال اليومين المقبلين مع وضع تنويه فى جميع قنوات التليفزيون بتلك المواعيد، حتى يتسنى لأبنائنا متابعة موادهم الدراسية.

وأضاف بهنسى أن دولة فرنسا فعّلت من الدروس التعليمية عبر شاشات التليفزيون بعد قرار رئيسها إيمانويل ماكرون بتعليق الدراسة فى جميع أنحاء فرنسا، ومصر الآن تحذو حذوها.

من جانبه قال المخرج محمد السيد هديب، كبير مخرجى قنوات مصر التعليمية وقطاع النيل للقنوات المتخصصة، إنه بعد انتشار إنفلونزا الخنازير منذ سنوات اكتسبنا خبرة كبيرة فى طريقة عرض المواد التعليمية عبر شاشاتنا، وخلال الفترة المقبلة سنقدم دروسا وحصصا دراسية للطلاب وكأنهم فى فصل دراسة بالمدرسة، إذ نخطط لتحويل المناهج على شكل حصة دراسية.

ونوه "هديب" إلى أن شبكة القنوات التعليمية تبث على تردد 11757 أفقى على النايل سات "EDU 1 " وهو تردد قطاع قنوات النيل المتخصصة، ونكثف الجهود لتوفير أداة اتصال مع الطلاب لتلقى أسألتهم واستفساراتهم.

وأوضح كبير مخرجى التليفزيون أن القناة تبث على مدار 24 ساعة دون انقطاع، منها 10 ساعات بث مباشر وتعاد البرامج الدراسية فى الساعات الأخرى من اليوم.

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وتابع أن الخطة البرامجية تشمل دروسا تغطى المناهج الدراسية بدءا من الصف السادس الابتدائى وحتى الثالث الثانوى، أما مرحلة ما قبل 6 ابتدائى نقدم لهم برامج أطفال تعليمية.

وطالب هديب باهتمام وزارتى التعليم والإعلام بالقنوات التعليمية خلال الفترة المقبلة لأهميتها وحاجة أبنائنا الطلاب إليها، إذ إنها القناة الخدمية الوحيدة فى اتحاد الإذاعة والتليفزيون والهيئة الوطنية للإعلام، كما طالب بقناة أخرى لتقديم مناهج من مرحلة الحضانة إلى الصف الخامس الابتدائى.

وعن عدد المتابعات والمشاهدات للقناة، كشف هديب أن القناة تحتل المركز الثانى ضمن القنوات الأكثر مشاهدة فى القطاع بعد قناة النيل للرياضة، وبعد سحب دورى كرة القدم المصرى من التليفزيون أصبحت القناة التعليمية رقم 1 .

وتلجأ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إلى تطبيق عدة بدائل بعد قرار الرئيس السيسى تعطيل الدراسة لمدة أسبوعين، حيث وجهت الوزارة بإعداد تعليمات "للدراسة من المنزل" للسنوات من الصف الثالث إلى الصف الثامن "الثانى الإعدادى" فى جميع المواد للاعتماد عليها، من خلال موقع إلكترونى خاص بهذا، ومن الصفوف من العاشر "الأول الثانوى" حتى الثانى عشر "الثالث الثانوي" تستطيع الدراسة من خلال بنك المعرفة المصرى والتقنيات الحديثة.

أما الصفوف من KG1 حتى الصف الثانى فهى على النظام الجديد الخالى من الامتحانات، إضافة إلى إعداد دروس إلكترونية للطلاب ووضعها على موقع وزارة التربية والتعليم، حتى يستفيد منها جميع الطلاب، إضافة إلى أن تفعيل القناة التعليمية كوسيلة لتحصيل الطلاب، حيث ستراعى بث شرح لجميع السنوات الدراسية.

وأكدت الوزارة أن بنك المعرفة غنى بجميع الدروس والمقررات الدراسية لجميع الصفوف الدراسية، ويوجد عليه بالفعل شرح مواد الثانوية المعدلة وفيديوهات تفاعلية لطلاب جميع المراحل بجانب بث اختبارات على موقع الوزارة لتدريب الطلاب على امتحانات نهاية العام، كما سيتم توجيه الطلاب لمشاهدة القنوات التعليمية.

وأوضحت الوزارة أنه يمكن التعلم باستخدام المواد التعليمية الرقمية على منصة إدارة التعلم على بنك المعرفة المصرى، حيث يتضمن المحتوى تم توفيره من مؤسسة بريتانيكا العالمية مع ملاحظة توفر المزيد من المحتوى الرقمى على منصة إدارة التعلم من مؤسسة ديسكفرى، يورك برس، designmate، وولفرام ونهضة مصر.

وقالت مصادر مسئولة إنه سيتم إعداد "سى دى هات"، وتوزيعها على الطلاب، خاصة الذين يعانون من مشاكل فى التواصل عبر الإنترنت، لافتة إلى أن التعلم عن بعد تسطيع الوزارة تطبيقه على الطلاب حتى يستفيدوا من المنهج الدراسى والمقررات الدراسية المتبقية من الفصل الدراسى الثانى.