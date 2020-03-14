شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الواجب والجدعنة.. هكذا هنأ حمدى الميرغنى صديقه مصطفى خاطر بعيد ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الفنان حمدي الميرغني، على تهنئة صديقه الفنان مصطفي خاطر، بعيد ميلاده الذي يوافق غداً 15 مارس، بنشر صورة سيلفي لهما عبر حسابه الشخصي بانستجرام، وكتب قائلاً " كل قرن وأنت طيب يا عم شكشك كل سنة وأنت أخويا وحبيبي ويارب تبقي سنة سعيدة عليك وعلى أسرتك وأهلك أن شاء الله يا أبو الواجب والجدعنة".

وسرعان ما حرص خاطر، على رد التهنئة، وكتب تعليق على الصورة قائلاً: "حبيبي يا دودي ربنا ميحرمنيش منك أبدا ودايما مع بعض".

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رد مصطفي خاطر

ويقدم مصطفى خاطر هذا العام مع الفنان الشاب على ربيع مسلسل "وصل أمانة"، المقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، من إنتاج شركة سينرجى، وإخراج معتز التونى، و يعد "وصل أمانة" ثانى المسلسلات الكوميدية فى الموسم الدرامى المقبل، بعد مسلسل "تيمون وبومبا" للنجمين أحمد فهمى وأكرم حسنى، من إخراج أحمد الجندى.

يشار إلى أن مصطفى خاطر قدم العام الماضى مسلسل "طلقة حظ" وشارك فى بطولته ىيتن عامر، ميرنا نور الدين، هبة مجدى، وعدد كبيرمن الفنانين، تأليف إيهاب بليبل، إخراج أحمد خالد أمين، كما قدم على ربيع مسلسل "فكرة بمليون جنيه" وشارك فى بطولته صابرين، صلاح عبد الله، كريم عفيفى، سهر الصايغ، واخرون، تأليف أمين جمال وورشته الكتابية، وإخراج وائل إحسان.