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سببان قد يدفعان توم هانكس للمصير المشئوم بعد إصابته بـ كورونا أبرزهما السكر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثار خبر إصابة النجم الكبير توم هانكس وزوجته بفيروس كورونا قلق جمهوره ومحبيه، خوفاً على نجمهم الذي يحظى بمسيرة كبيرة من العطاء الفني حفر خلالها اسمه بأحرف من ذهب بين أهم النجوم حول العالم، وأصبح بالنسبة لكثيرين بمثابة مدرسة فى التمثيل بفضل موهبته الكبيرة.

توم هانكس
توم هانكس

ورغم شفاء الكثيرين من المرض إلا أن هناك سببين لا يزالان يثيران قلق جمهور توم هانكس على نجمهم من أن يلقى الموت بسبب هذا الفيروس الذي تسبب في وفاة الكثيرين حول العالم، والبداية من السن نظراً لأن توم هانكس يبلغ 63 عاما، حيث إنه من مواليد 1956.

وهو الأمر الذي يعد مرعباً لجمهوره خاصة أن أغلب الوفيات تخطت الـ 60 من العمر، بينما السبب الثاني ممثلا في أن توم هانكس يعاني من مرض السكر، مما قد يؤثر سلباً على مصابى فيروس كورونا، خاصة مع تأكيد في وقت سابق أن مرض السكر تطور عنده بعدما ارتفعت نسبته إلى حد كبير.

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توم هانكس وزوجته
توم هانكس وزوجته

وكان النجم العالمى توم هانكس قد كشف إصابته بفيروس كورونا هو وزوجته ريتا ويلسون في أستراليا، وذلك من خلال حساباته على السوشيال ميديا، حيث أوضح أنهما شعر ببعض الأعراض وعندما قاما بالفحص جاءت النتيجة إيجابية، وأكد عدد من المواقع الإخبارية العالمية صحة الخبر.

آخر أعمال هانكس هو فيلم  Greyhound، ومن المقرر عرضه في يونيو المقبل ويشارك هانكس البطولة إليزابيث شوي، ستيفن جراهام، مانويل جارسيا رولفو، كارل جلسمان، ماكسيميليان أوسينسكي، لي نوريس، توم بريتنين، روب مورجان، جرايسون راسل، ديفين درويد، ديف ديفيس، مايكل بنز، ماثيو زوك، كريج تيت.

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