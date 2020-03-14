القاهرة - لايف ستايل نشرت الفنانة ريم مصطفى عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي " الاتستجرام " صورة جديدة لها. وظهرت ريم بإطلالة أنيقة بجاكت كلاسيكي طويل باللون البيج ونسقت عليه بلوزة باللون الابيض او الاوف وايت علي شراب شفاف وشابوه علي رأسها مع مكياج ناعم اكمل اطلالاتها وارتدت قفازات جلد بنية في يدها والتقطت الصورة بطريقة جذابة مما جعلها تثير انبهار متابعيها. وكتبت ريم تعليقا علي صورتها: "When you come out of the Storm, you won’t be the same person who walked in...

That’s what this Storm is all about” Advertisements قد يهمك أيضا: ريم مصطفى تشعل إنستجرام بصورة جديدة مصطفى تؤكّد الطريق إلى النجاح دائما تحت الإنشاء

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بجاكت كلاسيكي ريم مصطفي تبهر متابعيها بإطلالة أوربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.