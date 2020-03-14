دنيا بطمة تُمثل أمام قاضي التحقيق في مراكش و مهددة بالاعتقال

ذكرت مصادر أن المغنية دنيا بطمة، ستمثل خلال الأيام القليلة المقبلة، أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمراكش، وذلك على خلفية متابعتها بتهم ثقيلة للاشتباه في علاقتها بالملف الخطير الخاص بعصابة حمزة مون بيبي.

المغنية دنيا بطمة المتابعة بنفس تهم شقيقتها ابتسام المتابعة في حالة اعتقال، قد يكون مصيرها مشابها لأختها الكبرى، وبالتالي قد يأمر وكيل الملك بمتابعتها في حالة اعتقال وإيداعها هي الأخرى سجن الوداية الذي يتواجد به باقي أفراد العصابة.

تجدر الإشارة إلى أن دنيا باطمة متابعة بتهم “المشاركة في الولوج إلى المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، وبث أقوال وصور تمس بسمعة الغير دون الموافقة المبدئية للمعنيين بالأمر”.

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