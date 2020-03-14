شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد العوضى مذيع سباق سيارات فى "حكايات بنات 4".. ويواصل تصوير "الاختيار" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك الفنان أحمد العوضى كضيف شرف في مسلسل "حكايات بنات 4" ، المقررعرض أولى حلقاته السبت المقبل على قناة ON، من بطولة ميرنا نورالدين هاجرأحمد هند عبد الحليم وأسماء جلال، ويظهر العوضى في 3 مشاهد فقط، ويقدم نفس شخصية مازن همام التى قدمها العام الماضى، حيث يقدم سباق سيارات ضمن أحداث المسلسل، حيث تواصل بطلات العمل التصوير بشكل يومى لإنهاء أكبر قدر من الأحداث قبل بدء العرض على أن يستمر التصوير بالتزامن مع عرض الحلقات على قناة ‪ON.‪

مسلسل "حكايات بنات 4" تأليف ماريان هانى ونهال سماحة واشراف على الكتابة أحمد شوقى وإخراج مصطفى أبو سيف وبطولة ميرنا نور الدين وهند عبد الحليم وهاجر أحمد وأسماء جلال وأحمد كرارة وحازم إيهاب وخالد منصور وليلى حسين ومحمد ابراهيم يسرى وعدد آخرين من الفنانين الشباب.

الجزء الرابع والخامس من "حكايات بنات" هو أحدث تعاون إنتاجي بين الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية مع شركة تى فيجين للمنتج طارق الجناينى، حيث تم التعاقد على تقديم الجزأين الجديدين لعرضهما قبل حلول شهر رمضان المقبل، وذلك بعد تحقيق الأجزاء السابقة نجاحاً جيداً مع الجمهور.

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وعلى جانب آخر، يشارك أحمد العوضى في بطولة مسلسل "الاختيار" للنجم أمير كرارة، المقرر عرضه في رمضان المقبل، عن قصة أسطورة الصاعقة أحمد المنسى، حيث يجسد العوضى شخصية الإرهابى "عشماوى"، والعمل من تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى، ويشارك في بطولته كل من محمد رجب، صلاح عبد الله، آسر ياسين، إياد نصار، وأخرون.