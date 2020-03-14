شكرا لقرائتكم خبر عن حسن الرداد يخوض السباق الرمضانى بمسلسل "شاهد عيان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض النجم حسن الرداد السباق الرمضانى المقبل بمسلسل "شاهد عيان" ويشارك في بطولته كل من وليد فواز، محمد لطفي، هنا شيحة، بسمة، إخراج محمد حماقي، وتدور أحداثه فى إطار بوليسى أكشن ويحمل عدد من المفاجآت، حيث انتهى الرداد من تصوير عدد من المشاهد في أحد الديكورات المخصصة للعمل.

يذكر أن مسلسل "الزوجة 18" آخر أعمال حسن الرداد الدرامية، وشارك به خلال السباق الرمضاني الماضى، وشاركه في البطولة النسائية ناهد السباعي وهيدي كرم، حيث جسّد خلاله دور رجل زير نساء، ويقع في الكثير من المشكلات بسبب علاقاته النسائية وتعدد زيجاته التي تصل إلى الرقم 18.

وتم مؤخرا طرح بوستر فيلم "توأم روحى" الذى يلعب بطولته حسن الرداد، وتشاركه أمينة خليل وعائشة بن أحمد، ويخرجه عثمان أبو لبن، ويعد التجربة الثالثة للمؤلفة أمانى التونسى بعد "بين بحرين" و"قصة حب"، وظهر نجوم الفيلم بالأسود على البوستر، وظهرت كل من أمينة خليل وعائشة بن أحمد على البوستر وسط الرداد.

فيلم "توأم روحى" يقوم ببطولته عدد من النجوم الفن، منهم: حسن الرداد، وأمينة خليل، وعائشة بن أحمد، وغيرهم من النجوم، وهو من تأليف أمانى التونسى وإخراج عثمان أبو لبن.

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وكان آخر أفلام حسن الرداد "عقدة الخواجة" الذى تم عرضه فى موسم شم النسيم من عام 2018 وشارك فى بطولته هنا الزاهد وماجد المصرى وبيومى فؤاد وحسن حسنى ومحمد لطفى وسامية الطرابلسى، من تأليف هشام ماجد وشيكو، وإخراج بيتر ميمى، والذى تدور أحداث الفيلم حول شاب فقير وطموح تجمعه قصة حب بابنة رجل أعمال له نفوذ وأموال طائلة.

وخاض حسن الرداد الشهر الماضى تجربة الوقوف على خشبة المسرح من خلال مسرحية "لوكاندة الأوباش" الذى تم عرضها فى موسم الرياض يوم 4 ديسمبر الماضى وشارك فى بطولتها ماجد المصرى، ومايا دياب، وحمدى الميرغنى، وهالة فاخر، وبدرية طلبة، وسعد الصغير، وإنجى على، وأوس وأوس، وحسن عبد الفتاح، وهى من تأليف محمد عز، وإخراج أشرف زكى.