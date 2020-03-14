شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم Fantastic Beasts يتحدى كورونا ويعلن بدء تصوير الجزء الجديد يوم الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بالرغم من توقف معظم تصوير الأعمال السينمائية والدرامية، التي يتم تصويرها في الوقت الحالي بسبب تفشي فيروس كورونا، إلا أن صناع سلسلة الأفلام الشهيرة Fantastic Beasts، قرروا تحدى الفيروس وبدء تصوير الجزء الثالث من السلسلة يوم الاثنين المقبل.

ووفقا لجريدة Screenrant، فإن صناع السلسلة قرروا بدء تصوير الجزء الثالث الجديد، والتغاضي عن تعليمات السلامة التي تتبعها الكثير من الدول لمواجهة تفشي الفيروس الذي أزهق حياة الآلاف من مختلف أنحاء العالم، وأعلنوا بدء تصوير الجزء الجديد يوم الاثنين المقبل على أن يعرض العام المقبل.

وعلى سياق أخر، قررت شبكات نتفليكس وApple TV+، إلغاء استكمال تصوير جميع أعمال الدرامية التى يتم تصويرها الفترة الحالية على أن تطرح الشهور المقبلة.

ومن ضمن المسلسلات التى تم إيقاف تصويرها من قبل شبكة آبل، مسلسل جايسون موموا الجديد الذى عرض منه جزء واحد فقط See، ومسلسل For All Mankind، ومسلسل Servant، ومسلسلMythic Quest، ومسلسل Lisey’s Story.

Advertisements

وجاءت قائمة المسلسلات التي أوقفت تصويرها شبكة نتفليكس، "مسلسل Lucifer، ومسلسل The Flash، بالإضافة إلى مسلسل Young Sheldon، ومسلسل Super girl، ومسلسل Batwoman.

ولم تعلن شركات الإنتاج عن توقيت محدد لإعادة استكمال تصوير مسلسلاتها واكتف بالإعلان عن وقف تصوير المواسم الجديد من الأعمال الدرامية التي يتم تصويرها حالياً.

ووفقا للكثير من التقارير الأجنبية، فإن صناعة السينما تتعرض لانهيار بشكل كبير، بسبب تفشى الفيروس بشكل كبير مما يمنع الكثير من شركات الإنتاج من استكمال التصوير، ووقف الكثير من الأعمال، وهو ما عرضهم لخسارة وصلت لعشرات الملايين التي تم إهدارها بشكل كبير بسبب التأجيلات.