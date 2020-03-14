شكرا لقرائتكم خبر عن على ربيع مهنئا مصطفى خاطر بعيد ميلاده: أنا أول واحد يوديك الأهرامات فى حياتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ الفنان على ربيع صديقه الفنان مصطفى خاطر بعيد ميلاده الذى يوافق غدا 15 مارس، مقدما وصلة مداعبه له بسبب زيارتهما للأهرامات، قائلا: "خليك دايما فاكر إن أنا أول واحد يوديك الأهرامات فى حياتك".



ربيع وخاطر

ونشر ربيع صورة له مع خاطر، عبر حسابه على إنستجرام، من منطقة أبو الهول والأهرامات فى الجيزة، صحبها بتعليق: "كل سنة وأنت طيب يا خاطر وعقبال مليون سنة، وخليك دايما فاكر إن أنا أول واحد يوديك الأهرامات فى حياتك، أى خدمة، مش عارف ازاى أول مره تروح الأهرامات".

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ويلتقى على ربيع ومصطفى خاطر للمرة الأولى فى الدراما التليفزيونية، فى مسلسل "وصل أمانة"، المقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، من إنتاج شركة سينرجى، إخراج معتز التونى، بعدما عملا سوياً فى مسرح مصر على مدار 7 سنوات ماضية، كذلك بعد تقديم كل نجم منهما عمل من بطولته المطلقة فى العامين الأخيرين، ويعتمد "وصل أمانة" على الحلقات المنفصلة المتصلة مع الاستعانة بالعديد من الفنانين للظهور كضيوف شرف،

يذكر أن أخر آعمال على ربيع مسلسل "فكرة بمليون جنيه" الذى عرض فى موسم رمضان الماضى، تأليف أمين جمال وإبراهيم محسن ومحمد فتحى عبد المقصود وشريف يسرى وإخراج وائل إحسان وبطولة على ربيع، صابرين، صلاح عبد الله، كريم عفيفى، سهر الصايغ، ولاء الشريف، طارق عبد العزيز، أحمد خالد صالح، خالد عليش، خالد كمال، محمد محمود.

بينما قدم مصطفى خاطر العام الماضى مسلسل "طلقة حظ" وشارك فى بطولته ىيتن عامر، ميرنا نور الدين، هبة مجدى، وعدد كبير من الفنانين، تأليف إيهاب بليبل، إخراج أحمد خالد أمين.