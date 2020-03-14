شكرا لقرائتكم خبر عن إعصار.. أغنية محمد رمضان رقم 1 على تريند يوتيوب مصر.. والأسطورة: الحمد لله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل النجم محمد رمضان بتصدر أغنيته الجديدة "إعصار" تريند يوتيوب مصر، وأعاد الأسطورة نشر أغنيته مرة أخرى عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، وكتب فى تعليقه عليها: "الحمد لله رقم واحد على تريند يوتيوب مصر".

وكان قد طرح الفنان محمد رمضان، مساء الجمعة، أغنيته الجديد "إعصار"، والتى حققت ما يقرب من 600 ألف مشاهدة منذ طرحها وحتى كتابة هذه السطور، وهى أغنية بلغ مدتها حوالى دقيقتين فقط.

وجاءت كلمات الأغنية كالاتى "اللى بنلاعبه بنغلبه، أكبر ما فيكوا بنتعبوا، من حيث أتيتوا أذهبوا، أنا إعصار تسونامى مبعتدمش أسامي، واحد ما فيش منى تانى، طير بقى من قدامى".

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وكان قد طرح محمد رمضان مؤخرا أغنيته الجديد "أنت جدع" على طريقة الفيديو كليب وتخطت الأغنية 5 ملايين مشاهدة بعد أسبوع من طرحها، واستطاعت الأغنية بعد طرحها بساعات تصدر تريند يوتيوب بالعديد من الدول مثل:"مصر والكويت، والأردن واليمن" وبعض الدول العربية الأخرى.





وفى سياق متصل توقف محمد رمضان، عن تصوير مشاهد مسلسله الجديد "البرنس"، بسبب الأحوال الجوية، الذى يخوض به السباق الرمضانى المقبل تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش، أنعام الجريتلى وعدد آخر من الفنانين.

من جانب آخر، أجلت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، الدعوى رقم 119 لسنة 2020، المقامة من المحامى مجدى حلمي، وكيل الطيار أشرف أبو اليسر، والتى يطالب فيها الفنان محمد رمضان، بتعويض موكله عن الأضرار التى لحقت به، مطالبا بتعويض 25 مليون جنيه عن الأضرار المادية والأدبية، بسبب صورة نشرها محمد رمضان وهو على متن طائرة يقودها الكابتن أشرف أبو اليسر، قال فيها إنها تجربة لقيادة الطائرة، لجلسة الأربعاء 4 مارس لحضور محمد رمضان أو من يمثله قانونا.