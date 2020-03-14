شكرا لقرائتكم خبر عن سيد رجب يقدم "الهلباوى" مقاوم الإنجليز بـ "كيرة والجن" مع كريم عبد العزيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجسد الفنان سيد رجب شخصية تدعى "الهلباوى" عضو كتائب المقاومة للاحتلال الانجليزى، ضمن أحداث فيلم "كيرة والجن" – 1919، الذى يلعب بطوله كلا من النجوم كريم عبد العزيز وأحمد عز، والمقرر طرحه بدور العرض السينمائى في صيف 2020، من تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد،وإنتاج سينرجى فيلمز، وأنطلق تصوير الفيلم منذ أسبوعين، جمعت المشاهد الأولى كل من أحمد عز وكريم عبد العزيز وهند صبرى، ثم توقف تصوير الفيلم لعدة أيام لإنشغال بطلي العمل بأعمال أخرى .

وعرض للفنان سيد رجب فيلم "حبيب" ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان الأقصر للسينما الافريقية، بمشاركة الفنانة سلوى محمد على، وحصد الفيلم على شهادة تنويه خاص من لجنة التحكيم، من إخراج شادى فؤاد.

Advertisements

ومن ناحية أخرى، يشارك سيد رجب في بطولة مسلسل "تقاطع طرق" مع النجمة منى زكى، المقرر عرضه في رمضان المقبل، من تأليف وإخراج تامر محسن، ويشارك في بطولته كل من محمد ممدوح تايسون، ومحمد فراج، وعائشة بن أحمد، إضافة لعدد من الشباب.

سيد رجب، تعاقد على فيلم "الشايب" بطولة النجم آسر ياسين، ومن المفترض أن يبدأ التصوير خلال الفترة المقبلة، ويشارك في بطولته محمد لطفى، عمرو عبد الجليل، محمد عبد الرحمن، وآخرون، تأليف صلاح الجهينى، إخراج حسين المنباوى .