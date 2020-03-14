تراند اليوم : بالفيديو.. والدة أصالة تثير الجدل: النساء تخرج من الحجر الصحي حوامل

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لوالدة الفنانة السورية أصالة نصري أثناء جلوسها معها، ووجود ابنيها داخل المنزل وهما يلعبان.

وظهرت والدة أصالة في الفيديو تتحدث مع ابنتها عن أخبار فيروس كورونا، وتعلق بعفوية دون أن تعلم أن صوتها يظهر في مقطع البث المباشر، وقالت وهي تضحك: "شوفوا النسوان قال بعد الحجر الصحي طلعوا حبالى".

وحاولت النجمة السورية تدارك الموقف وطلبت من والدتها الانتباه لوجود تصوير بث مباشر، غير أن الأخيرة يبدو أنها لم تسمع ابنتها وواصلت الحديث، وهي تقرأ وتتصفح من هاتفها حسب الاعتقاد، ثم أرادت الحديث عن الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، لكن أصالة سارعت إلى توديع الجمهور بشكل سريع، وأنهت البث المباشر فورا.