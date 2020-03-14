شاهد .. ويزو تهنئ مصطفى خاطر بعيد ميلاده على طريقتها الخاصة

نشرت الفنانة دينا محسن صورة تجمعها بالفنان مصطفى خاطر، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. ووجهت ويزو رسالة تهنئة إلى مصطفى بعيد ميلاده، قائلة: ياخوخو ياجميل كل سنه وانت طيب يا عسل الدنيا وعقبال Advertisements ملايين السنين وتحقق كل اللي بتحلم بيه. ملايين السنين وتحقق كل اللي بتحلم بيه. يذكر أن الفنان مصطفى خاطر والفنانة دينا محسن شاركا مؤخرًا في مسلسل الرسوم المتحركة سبع البرمبة، وهو بطولة كل من أشرف عبدالباقي، علي ربيع، محمد أسامة، مصطفى خاطر، حمدي الميرغني، كريم عفيفي.

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