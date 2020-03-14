قطار الملح والسكر أفضل فيلم بمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية

فاز فيلم " قطار الملح والسكر " للمخرج لسينيو ازفيدو بجائزة النيل الكبرى لأفضل فيلم في مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية في دورته التاسعة، لتكون تلك الجائزة هي الثالثة بعد جائزة الهرم الفضي لأفضل مخرج من

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي وأفضل فيلم من مهرجان جوهانسبرج السينمائي.

تدور أحداث الفيلم حول الحرب في موزمبيق حيث تنطلق رحلة قطار تضم عدد من المدنيين الذين يجدون

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أنفسهم وسط مضايقات عديدة من قِبل بعض الجنود.

الجدير بالذكر إن الفيلم شارك في عدد كبير من المهرجانات الدولية من بينهم أيام قرطاج السينمائي، مهرجان الفيلم الإفريقي بكولن ألمانيا، مهرجان ريو دي جانيرو السينمائي الدولي وغيرهم الكثير من المهرجانات والتى وصل عددهم لأكثر من عشرين مهرجان عالمي.