نشرت الفنانة يارا صورة جديدة لها، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. وتوجهت يارا بتحذير جمهورها، وذلك لحد انتشار من فيروس كورونا، قائلة: خليك بالبيت كرمالك وكرمال صحّة غيرك .. والله يحمي الجميع .. خبروني كيف عم تمضّوا وقتكم بالبيت. وقتكم بالبيت. Advertisements يذكر أن الفنانة يارا طرحت مؤخرًا أغنية بعنوان سيد احساسي، وهي من كلمات السحاب، وألحان أسامة العطار، وتوزيع محمد صالح، كما حققت الأغنية نجاحًا كبيرًا منذ طرحها عبر موقع يوتيوب.

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كانت هذه تفاصيل خبر لهذا السبب .. يارا تحذر جمهورها وتنصحهم بالبقاء في المنزل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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