فيديو .. محمد رمضان نمبر وان على اليوتيوب بـ تسونامي

تصدر النجم محمد رمضان تريند اليوتيوب، وذلك منذ طرحه أغنية تسونامي.

وكسرت أغنية تسونامي حاجز الـ 500 ألف مشاهدة، وجاء ذلك في أقل من 24 ساعة منذ طرحها عبر موقع يوتيوب.

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وأغنية تسونامي من كلمات إسلام شيندي، وإسلام كنكا، وألحان المدفعجية، وتوزيع الديزل.

يذكر أن النجم محمد رمضان طرح مؤخرًا كليب أنت جدع، كما كسر الكليب حاجز الـ 7 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.