"صور .. منة شلبي بكواليس "في كل أسبوع يوم جمعة

نشرت الفنانة منة شلبي بعض الصور عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. Advertisements وظهرت منة من خلالها في كواليس مسلسل كل أسبوع يوم جمعة، كما علقت منة على الصور قائلة: نيلة. أسبوع يوم جمعة، كما علقت منة على الصور قائلة: نيلة. يذكر أن مسلسل كل أسبوع يوم جمعة من تأليف إبراهيم عبد المجيد، وإخراج محمد شاكر خضير، وبطولة كل من منة شلبي، آسر ياسين، سوسن بدر، أحمد خالد صالح، عبد العزيز مخيون، رشدي الشامي، محمد حاتم، عارفة عبد الرسول، مي الغيطي، إسماعيل فرح، فرح، شريف سلامة، خالد أنور، علي شوقي، هاني التابعي. محمد شاكر خضير، وبطولة كل من منة شلبي، آسر ياسين، سوسن بدر، أحمد خالد صالح، عبد العزيز مخيون، رشدي الشامي، محمد حاتم، عارفة عبد الرسول، مي الغيطي، إسماعيل فرح، فرح، شريف سلامة، خالد أنور، علي شوقي، هاني التابعي.

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