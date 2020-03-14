ميرنا وليد - بيروت - أعلن فنان المهرجانات ​حمو بيكا​ خطوبته يوم الخميس 12 آذار الماضي وذلك عبر حيسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي من دون أن يكشف أي تفاصيل لمتابعيه، مكتفيا بنشر صورة للشبكة، وعلّق على الصورة قائلاً: "محدش هيقولي ألف مبروك بيكا بيفرح".

لكن بعد الخطبة بأيام تم نشر فيديو لحمو بيكا التى جانب خطيبته من حفل الخطوبة والتي تظهر فيه لأول مرة خطيبته منذ إعلان بيكا ارتباطه.

من جهة مختلفة، كشف حمو بيكا عن تعاون جديد سيجمعه بالفنان المصري حمادة هلال وبدوره نفى هلال هذا التعامل واعتبر أنهما التقيا في حفل واحد وسلما على بعضهما لا أكثر.



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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو- الظهور الأول لخطيبة حمو بيكا وسط الزلاغيط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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